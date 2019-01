Le Parlement se prononcera sur l’accord de partenariat stratégique UE-Japon

Le gouvernement tchèque a soumis au Parlement l’accord de partenariat stratégique entre l’Union européenne et le Japon. Une fois approuvé par les députés et les sénateurs, le document devra être signé par le président Miloš Zeman. Le texte, ainsi que l’accord sur le partenariat économique entre l’UE et le Japon, ont été approuvés par le Parlement européen en décembre dernier.

A la différence de l’accord de partenariat stratégique, qui renforcera la coopération dans plus de 40 domaines, dont la sécurité, l’énergie et l’éducation, celui sur le partenariat économique ne doit pas être ratifié par les Etats membres de l’Union européenne, a informé le ministère tchèque des Affaires étrangères. Il s’agit de l’accord de libre-échange le plus ambitieux conclu par l’UE avec un pays tiers. Le document prévoit, notamment, la suppression des droits de douane sur près de 90% des produits de l’Union exportés vers le Japon.

Le Japon se range parmi les principaux investisseurs directs en République tchèque. Quelque 229 entreprises nippones ont été implantées sur la marché tchèque en 2018. Elles ont employé plus de 47 000 personnes.