Le Parlement européen approuve un rapport sur la double qualité des aliments

Le Parlement européen a appelé la Commission européenne à mettre en œuvre une législation plus stricte visant à éliminer le problème de la double qualité des aliments au sein de l’UE. Il a ainsi approuvé un rapport proposé par l’eurodéputée tchèque Olga Sehnalová à 464 voix en faveur, 69 contre et 17 abstentions. Olga Sehnalová se bat depuis plusieurs années contre la pratique de certains industriels de l'agroalimentaire de présenter sous un même emballage des produits alimentaires de qualité et de compositions différentes.

Des tests en laboratoire ont permis de mettre en évidence le scandale. Les Etats concernés se plaignent depuis plusieurs années d’être les laissés-pour-compte des industriels, lesquels prétendent adopter leurs produits aux goûts particuliers des différents marchés.