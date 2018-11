Le nouveau nonce apostolique arrive à Prague

Charles Daniel Balvo, le nouveau nonce apostolique pour la République tchèque, arrive à Prague ce jeudi. Il sera accueilli à l'aéroport de la capitale tchèque par le cardinal Dominik Duka. Agé de 66 ans, Charles Daniel Balvo est originaire de New York où il a été ordonné prêtre en 1976. Après être entré au service diplomatique du Saint-Siège en 1987, il a travaillé travaillé successivement au Ghana, en Equateur, au Chili, en République tchèque, en Jordanie et en Lituanie.

En 2005, il a été nommé nonce apostolique en Nouvelle-Zélande et dans de nombreuses îles d’Océanie et ensuite au Kenya et au Soudan.

En République tchèque Charles Daniel Balvo sera chargé, entre autres, de désigner les candidats à la succession de Dominik Duka, 75 ans, au poste d’archevêque de Prague.