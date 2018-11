Le nouveau ministre des Affaires étrangères se rendra en Israël et les territoires palestiniens mardi et mercredi

Le nouveau chef de la diplomatie tchèque Tomáš Petříček se rendra en Israël et dans les territoires palestiniens, mardi et mercredi, a annoncé le site du ministère des Affaires étrangères. En Israël, il doit rencontre le Premier minsitre Benyamin Netanyahou et inagurer le 6e Forum tchéco-israélien. A Ramallah, Tomáš Petříček devrait rencontrer son homologue palestinien Riyad Al-Maliki.

Le ministre des Affaires étrangères tchèque visitera aussi la Maison tchèque à Jérusalem qui doit officiellement ouvrir ses portes le 27 novembre prochain, à l'occasion d'une visite d'Etat effectuée par le président tchèque Miloš Zeman.