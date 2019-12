Le nombre de vols dans l’espace aérien tchèque a connu une baisse cet été

Pour la première fois depuis trente ans, le nombre d’avions survolant la Tchéquie a baissé pendant la saison estivale. Plus précisément, les contrôleurs aériens ont enregistré près de 532 000 décollages, atterrissages et de survols d’avions entre mai et octobre 2019, soit une baisse de 2,2% par rapport à la même période de l’année précédente.

Cette baisse est due à la surcharge du trafic aérien en Hongrie et en Autriche qui a eu pour conséquence la déviation de nombreux vols vers la Pologne et la région des Balkans.