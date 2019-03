Le nombre de Slovaques vivant en République tchèque augmente

Le nombre de ressortissants slovaques vivant en République tchèque a doublé depuis 2007, selon les données du ministère de l’Intérieur et de l’Office tchèque des statistiques. Leur nombre s’élevait à près de 117 000 au début du mois de février. Parmi eux, un peu plus de 50 000 étaient détenteurs d’un titre de séjour permanent.

Sur les 117 000 ressortissants étrangers employés dans des entreprises tchèques, deux tiers sont des Slovaques. Parmi eux, un tiers sont diplômés de l’enseignement supérieur. Par ailleurs, un peu plus de 21 000 étudiants slovaques sont inscrits dans une école supérieure ou une université en République tchèque. Malgré cette augmentation, les Ukrainiens continuent de former la minorité étrangère la plus importante, les Slovaques n’arrivant qu’en deuxième position.