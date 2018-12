Le nombre de cas d’encéphalites à tiques est le plus haut depuis 2006

Plus de 690 personnes en République tchèque ont été infectées par l’encéphalite à tiques entre janvier et novembre 2018, soit à peu près le même nombre qu’en 2017. Mais le nombre de cas enregistrés s’avère être le plus haut depuis 2006, d’après les données publiées ce jeudi par l’Institut national de la santé.

La République tchèque, tout comme les pays baltes, a le nombre le plus important de cas d’encéphalites à tiques en Europe. Il n’existe aucun traitement pour cette maladie. Toutefois, de plus en plus de Tchèques se font vacciner contre cette encéphalite.