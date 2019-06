D’après les données recueillies à la station météorologique du Clementinum, à Prague, le mois de mai 2019 a été le plus froid depuis 1991, avec une moyenne de 13,8 ºC. Le mois de mai s’est caractérisé par des températures largement en-dessous des normales saisonnières.

Les mois de mai les plus chauds enregistrés depuis 1775, date à laquelle ont commencé à être collectées ces données, remonte à 1811 et à 2018, avec une moyenne de 19,6 ºC. Le mois de mai le plus froid a pour sa part été enregistré en 1876 avec une moyenne de 10,5 ºC.