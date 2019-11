Le ministre des Affaires étrangères en visite au Vatican en novembre

Le ministre des Affaires étrangères Tomáš Petříček se rendra au Vatican à l'occasion d'un pèlerinage tchèque à Rome les 10 et 11 novembre prochains. Le chef de la diplomatie tchèque sera accompagné d'une délégation de sénateurs et doit rencontrer des représentants de la diplomatie du Vatican. Au programme de cette visite, des discussions avec le secrétaire d'Etat du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin et le secrétaire pour les relations avec les Etats, Paul Richard Gallagher.

Le pèlerinage national à Rome doit commémorer le 30e anniversaire de la canonisation de sainte Agnès de Bohême.