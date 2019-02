Le ministre des Affaires étrangères en France les 10 et 11 mars prochains

Le chef de la diplomatie tchèque Tomáš Petříček (ČSSD) se rendra en France les 10 et 11 mars prochains pour discuter avec son homologue Jean-Yves Le Drian. Au programme de cette rencontre, le Brexit, mais également les migrations et les questions sécuritaires liées à l’Afrique. D’après le palais Černín, la mission de l’Union européenne et des Nations-Unies au Mali (MINUSMA), à laquelle participent des soldats tchèques et où la France à d’importants effectifs, pourrait également être à l’ordre du jour.

Ce n’est pas la seule rencontre bilatérale qui attend Tomáš Petříček en ce début du mois de mars : le 6 mars prochain, il recevra à Prague son homologue néerlandais Stef Blok, en visite de trois jours dans le pays. Les sujets abordés concerneront également le Brexit. Stef Blok vient à Prague entre autres pour sonder les possibilités d’un renforcement des liens entre le Benelux et le groupe de Visegrád dont la République tchèque assurera la présidence à partir de juin prochain.