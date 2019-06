Le ministre de l’Intérieur a rencontré les organisateurs des manifestations contre Babiš

Ministre de l’Intérieur et vice-Premier ministre, chef de file des sociaux-démocrates, Jan Hamáček a rencontré dimanche les représentants de l’initiative civique Un million de moments pour la démocratie, qui organise ces dernières semaines les manifestations, à Prague et ailleurs dans le pays, dirigées contre le Premier ministre Andrej Babiš notamment. Cette rencontre a été organisée après que le principal intéressé ait refusé de parler aux protestataires. Sur son compte Twitter, Jan Hamáček a précisé que la réunion avait concerné les garanties d’une justice indépendante et qu’ils avaient discuté d’un amendement à la loi sur les procureurs de la République, « afin que le gouvernement ne puisse pas révoquer sans raison un procureur général. »

Depuis le mois d’avril, un nombre croissant de manifestants appellent à la démission du Premier ministre Andrej Babiš et de la ministre de la Justice Marie Benešová, nommée à son poste un jour après que la police a proposé la mise en accusation du chef du gouvernement tchèque pour des soupçons de fraude aux subventions européenne.