Le ministre de la Santé s'est entretenu avec le chef de l'Etat

Le ministre de la Santé Adam Vojtěch (ANO) rencontrait ce samedi à la résidence présidentielle de Lány, à l'est de Prague, le chef de l'Etat Miloš Zeman et des personnalités qui conseillent ce dernier sur le sujet de la santé. Tous sont tombés d'accord sur le fait que la Tchéquie est confrontée à une pénurie d'infirmiers. Adam Vojtěch, qui a présenté les conclusions de l'entrevue aux journalistes, a fait savoir au président comment le gouvernement comptait améliorer la situation.

"Cette année, nous souhaitons soutenir le personnel qui est le plus problématique et qui se trouve en nombre insuffisant et ce sont principalement les infirmiers pour le travail en douze heures et le personnel de santé de base", a déclaré le ministre. La solution passe selon lui par une augmentation des salaires des professionnels du secteur pour susciter des vocations.