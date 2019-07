Le ministère des Affaires étrangères réagit à l'arrestation de plus d'un millier de manifestants à Moscou

Le ministère tchèque des Affaires étrangères a réagi via son compte Twitter à l'arrestation, samedi, de plus d'un millier de personnes à la suite d'une manifestation à Moscou. La diplomatie tchèque rappelle que la liberté de réunion est garantie par des accords juridiques internationaux et que les citoyens doivent avoir la possibilité d’exprimer leur opinion de cette manière.

Samedi, près de 1 400 personnes ont été arrêtées dans le cadre d'une manifestation non-autorisée dans la capitale russe. Les manifestants exprimaient leur mécontentement face à l'exclusion des candidats de l'opposition aux prochaines élections locales. Dans un communiqué dimanche, l'Union européenne a fustigé cette vague d'arrestations. « Ces détentions et le recours disproportionné à la force contre des manifestants pacifiques (...) portent une fois de plus gravement atteinte aux libertés fondamentales d'expression, d'association et de réunion», selon la porte-parole de la cheffe de la diplomatie européenne Federica Mogherini.