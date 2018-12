Le ministère de l'Industrie propose des subventions pour l'achat de véhicules électriques

Le ministère de l'Industrie et du Commerce a lancé une nouvelle étape de distribution de subventions pour soutenir l'achat de véhicules électriques. Il propose ainsi 200 millions de couronnes aux entrepreneurs, une somme issue des fonds européens, pour l'achat de véhicules électriques et l'installation de bornes de charge non-publiques. Les demandes de subventions peuvent être faites jusqu'en mai 2019. Le montant minimum est de 50 000 couronnes et le montant maximum est de 10 millions de couronnes.

En République tchèque, il existen 178 bornes de charge publiques. Le gouvernement espère qu'il y en ait 800 dans tout le pays d'ici cinq ans. Le ministère des Transports soutient leur mise en place via des subventions.