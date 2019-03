Le ministère de la Défense va acheter de l’équipement militaire pour 88 milliards de couronnes

Cette année, le ministère de la Défense va signer plusieurs contrats pour acquérir de l’équipement militaire pour une valeur de 88 milliards de couronnes. Une déclaration du ministre de la Défense, Lubomír Metnar (ANO), faite ce vendredi lors d’un petit-déjeuner organisé à l’occasion du 20e anniversaire de l’entrée de la République tchèque dans l’OTAN.

La commande la plus importante concernera l’achat de plus de 200 véhicules de combat d’infanterie pour une somme de 50 milliards de couronnes, soit le plus gros appel d’offres dans l’histoire de l’armée tchèque. Autre contrat important, celui concernant l’achat de 12 hélicoptères polyvalents. Des entreprises américaines figurent parmi les potentiels fournisseurs. Le premier ministre Andrej Babiš a d’ailleurs évoqué le sujet lors de sa rencontre avec le président américain Donald Trump jeudi. Le ministère de la Défense est prêt à débourser environ 12,5 milliards de couronnes pour ces hélicoptères.