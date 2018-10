Le ministère de la Culture a décerné ses prix

La traductrice Helena Stachová a été récompensée, dimanche, par un prix du ministère de la Culture. Elle a traduit en tchèque plus de 200 ouvrages de la littérature polonaise, dont les romans de Slawomir Mrozek ou Stanislav Lem. A l’occasion d’une cérémonie qui s’est déroulée à Prague, le ministre social-démocrate de la Culture Antonín Staněk a également distingué le compositeur Luboš Sluka, les artistes Jana Ševčíková et Jiří Ševčík, le réalisateur, comédien, dramaturge et scénariste Jan Schmid, lié au théâtre pragois Studio Ypsilon. L’architecte Růžena Žertová et le scénariste et réalisateur Hynek Bočan ont, eux aussi, reçu ces prestigieuses récompenses.

Toutefois, le ministre de la Culture n’a pas remis deux prix dans les domaines du cinéma et de la littérature. C’est le réalisateur Evald Schorm, une des grandes figures de la nouvelle vague tchécoslovaque, qui devait être récompensé à titre posthume pour l’ensemble de sa carrière. Or la famille du réalisateur a refusé de recevoir le prix pour des raisons politiques. Le romancier Jiří Hájíček, a lui aussi refusé la distinction, estimant que le jury se laisse influencer par la politique.