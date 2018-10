Le milliardaire Daniel Křetínský veut devenir actionnaire du quotidien Le Monde

Le milliardaire Daniel Křetínský négocie avec Mathieu Pigasse, l'un des actionnaires majoritaires du journal Le Monde, pour acheter des parts du quotidien du soir. C'est Le Monde qui rapporte l'information ce mercredi citant une "source tchèque" selon laquelle l'homme d'affaires tchèque souhaiterait même devenir "propriétaire" du journal. le banquier Mathieu Pigasse, qui détient des parts du Monde et d'autres titres de presse via la société Le Nouveau Monde, chercherait un partenaire financier, mais n'aurait pas forcément la volonté de perdre le contrôle sur le quotidien.

Daniel Křetínský, propriétaire du groupe énergétique EPH et du club de football du Sparta Prague, est déjà présent dans le monde des médias. En Tchéquie, il est propriétaire de Czech Media Invest, qui édite, entre autres, les tabloïds les plus lus du pays, Aha ! et Blesk. En avril dernier, il s'est également porté acquéreur de radios centre-européennes et de magazines appartenant au groupe Lagardère. A la même période, il a fait main basse, à travers Czech Media Invest, sur l'hebdomadaire français Marianne.