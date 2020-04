Le MAE prêt à discuter du transfert de la statue du maréchal Koniev en Russie

La République tchèque est prête à discuter du transfert de la statue du maréchal Koniev en Russie, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Tomáš Petříček dans l'édition de lundi du quotidien Hospodářské noviny. Jusqu'à récemment, la statue se trouvait dans le VIe arrondissement de Prague avant d'être retirée de son socle à la demande du maire. Le pays respecte les traités signés avec la Russie et le retrait de la statue ne représente pas une violation de ceux-ci, a précisé le chef de la diplomatie tchèque.

Après des mois de polémique, le maire du VIe arrondissement de Prague, Ondřej Kolář, a décidé de déboulonner la statue en question début avril, suscitant la colère de Moscou qui a engagé des poursuites. Celui-ci est d'ailleurs sous protection policière depuis quelques mois en raison de menaces reçues en lien avec son rôle dans l'affaire.

La statue du maréchal soviétique fait l'objet d'une controverse depuis plusieurs mois et a été vandalisé à plusieurs reprises. Le monument a été édifié en 1980 sous le régime communiste en hommage au maréchal pour son importante contribution en 1945 à la libération par l’Armée rouge de Prague et d’une grande partie de la Bohême et de la Moravie occupées par l’Allemagne nazie. Toutefois, son implication dans la répression de l’insurrection en Hongrie en 1956, dans la construction du mur de Berlin ou encore son passage à Prague en 1968 pour une opération de renseignement avant l’invasion du pays par les troupes du Pacte de Varsovie, sont aujourd’hui également reprochés à Ivan Koniev, faisant de lui un personnage controversé.