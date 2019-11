Le lifting intégral du mur John Lennon à Prague est achevé

Après un mois de travaux, le mur John Lennon à Prague sera présenté dans sa version restaurée ce jeudi après-midi. Le propriétaire, l’Ordre des chevaliers de Malte a fait disparaître l’ensemble des graffitis qui recouvraient le mur, symbole autrefois de la résistance passive et pacifique contre le régime communiste, mais qui faisait l’objet de multiples graffitis sauvages des touristes depuis plusieurs années.

Avec la coopération du plasticien et designer tchèque Pavel Šťastný, le mur, qui se situe en face de l’ambassade de France et fera désormais l’objet d’une surveillance, a été transformé en galerie à ciel ouvert. Plus de trente artistes tchèques et étrangers y exposent désormais leur travail. Toutes les œuvres sont censées renvoyer à la personnalité de John Lennon. Ces travaux ont été entrepris à l’occasion du 30e anniversaire de la chute du régime communiste en Tchécoslovaquie.