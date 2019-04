Le Kényan Benard Kimeli remporte le semi-marathon de Prague

Le coureur kényan Benard Kimeli a une fois de plus remporté le semi-marathon de Prague, améliorant son propre record sur 21 kilomètres avec une course en 59’7’’.

Chez les femmes, c’est une autre Kényane, Caroline Kipkirui, représentant le Kazakhstan, qui a remporté la course, avec un temps de 1h05’44’’. C’est un Tchèque, Jiří Homoláč qui s’est imposé comme le meilleur coureur tchèque et européen, réalisant un temps de plus de 64 minutes.