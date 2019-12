Le journaliste américain Jolyon Naegele lauréat du Prix Pelikán

Ancien correspondant de Voice of America ou de Radio Free Europe, mais également ancien directeur politique de la mission de l’ONU au Kosovo, Jolyon Naegele est le nouveau lauréat du Prix Pelikán, attribué chaque année par la rédaction de la revue Listy. Le prix qui récompense des personnalités qui se sont distinguées pour leurs actions en faveur du dialogue social et d’une certaine culture politique, lui sera remis le 5 décembre, dans l’auditorium Václav Havel, à l’Université Palacky d’Olomouc.

Né à New York, Jolyon Naegele s’est très tôt intéressé à l’Europe, et tout particulièrement à la Tchécoslovaquie et aux Balkans. En tant que journaliste pour Voice of America ou Radio Free Europe, il a enregistré des entretiens avec Václav Havel, Alexander Dubček ou le cardinal František Tomášek. La revue Listy a été créée en 1971 à Rome, par Jiří Pelikán, une des grandes figures du Printemps de Prague. Avec Témoignage de Pavel Tigrid, Listy était une des plus grandes revues de l’exil tchécoslovaque. Le prix Pelikán est décerné tous les ans depuis 2004. Il a été attribué notamment à Tadeusz Mazowiecki, Alena Wagnerová, Adam Michnik ou Anna Šabatová.