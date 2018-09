Le haras de Kladruby pourrait être inscrit à l'UNESCO l'été prochain

La décision d'inscrire le haras de Kladruby nad Labem sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO pourrait être effective l'été prochain, lors de la 43e réunion du Conseil intergouvernemental pour le patrimoine mondiale. Fin août, une commission d'évaluation de l'organisation mondiale s'est rendue au haras et son rapport est un élément important de la procédure d'inscription d'un site sur la prestigieuse liste.

La République tchèque s'efforce depuis longtemps de faire inscrire Kladruby sur la liste de l'UNESCO. L'an dernier, 80 000 personnes ont visité le site et une inscription pourrait faire venir jusqu'à dix fois plus de visiteurs. Le haras de Kladruby est l'un des plus anciens au monde. Il a été fondé en 1563 par l'empereur Maximilien II. Rodolphe II l'a ensuite élevé en 1579 au rang de haras impérial et cette date est généralement considérée comme celle de sa fondation. Depuis 1918, il appartient à l'Etat.