Le gouvernement va discuter de l'introduction de vignettes autoroutières électroniques

L'introduction de vignettes autoroutières électroniques est au programme du conseil des ministres ce lundi. Le projet prévoit la fin des vignettes en papier et la hausse du tarif de cette taxe de circulation sur les autoroutes du pays. Il sera possible ainsi d'acheter sa vignette sur internet ou grâce à une application mobile. Le projet de loi présenté par le ministère des Transports table sur une introduction de ces vignettes électroniques à partir de 2021.

A terme, le nouveau système devrait permettre d'introdurie également des vignettes régionales, demandées par certaines région tchèques. « Ainsi il sera possible à l'avenir d'acheter une vignette autouroutière uniquement pour la région où l'on circule, permettant de faire des économies et d'avoir un système plus efficace, » a déclaré le ministre des Transports Dan Ťok (ANO).