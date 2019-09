Le gouvernement va débattre du recul de l’âge du départ à la retraite

Le gouvernement débattra, ce lundi, d’une éventuelle augmentation à l’avenir de l’âge du départ à la retraite en République tchèque ou de son maintien à 65 ans, âge maximal établi par le précédent gouvernement. Le cabinet se penchera sur les conclusions du rapport du ministère du Travail et des Affaires sociales selon lequel une réforme est nécessaire pour garantir la durabilité du financement du système.

Si la réforme était adoptée, cela signifierait un recul de l’âge du départ d’un an par décennie à compter de 30 ans. Actuellement, l'âge de départ augmente chaque année de deux mois pour les hommes et de quatre mois chez les femmes, et ce jusque donc à un seuil de 65 ans. Ce dimanche, le Premier ministre Andrej Babiš, leader du mouvement ANO, principale formation de la coalition gouvernementale, s’est toutefois dit opposé à cette réforme.