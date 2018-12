Le gouvernement rejettera probablement la proposition d'une légalisation du cannabis

Le gouvernement tchèque va probablement rejetter la proposition présentée apr un groupe de députés issus de six partis, de légaliser encore davantage le cannabis, croit savoir ce samedi l'agence de presse tchèque CTK, se référant à la documentation préparée pour la réunion de lundi. La proposition, lancée et soutenue par le Parti pirate, envisage de rendre le cannabis à fins thérapeutiques encore plus accessible. Le Parti pirate souhaite changer la législation actuelle sur la culture et la possession du cannabis pour son usage personnel.

Bien que déjà dépénalisé, le cannabis continue d’animer le débat relatif à sa légalisation en République tchèque. Depuis 1993, seuls la vente, l’achat et la production sont considérés comme de réelles infractions pénales. La loi, relativement souple et libérale, autorise les citoyens à posséder jusqu’à 15 grammes de cannabis, dont la consommation dans sa forme thérapeutique, sans être remboursée par les caisses d’assurance maladie, est même autorisée depuis 2013. Selon la proposition actuelle, les personnes adultes pourraient posséder jusqu'à 1,25 kg de cannabis chez eux et circuler hors de chez eux avec 30 grammes. Il serait également autorisé se donner, mais pas de vendre, 30 grammes de cannabis, hors de leur foyer, à une autre personne majeure.