Le gouvernement a validé la valorisation des salaires dans le secteur public

Le gouvernement a confirmé, ce mercredi, la valorisation des salaires dans le secteur public à compter du 1er janvier prochain. L’accord trouvé entre le cabinet et les syndicats prévoit diverses augmentations selon les professions. Les enseignants, qui comptent parmi les moins bien rémunérés en Europe, bonifieront ainsi d’une hausse de 10 %, les employés dans les services sociaux et de santé de 7 % ou encore les policiers et les pompiers de 2 %.

Selon le ministère du Travail et des Affaires sociales, ce sont les travailleurs dont les rémunérations sont les plus faibles qui devraient le plus bénéficier de cette valorisation, d’une moyenne de 5 % pour l’ensemble des professions. Sans tenir compte des primes, le montant du salaire mensuel brut moyen dans le secteur public s’est élevé à 32 725 couronnes (près de 1 270 euros) au premier trimestre, soit une augmentation interannuelle moyenne de 14,2 %. De nombreuses professions offrent toutefois des revenus très inférieurs à cette moyenne.