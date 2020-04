Le gouvernement a présenté son plan de déconfinement progressif en cinq étapes, à partir du 20 avril jusqu'au 8 juin prochain. Artisans et marchés fermiers devraient faire partie des premiers à rouvrir, puis d'autres commerces seraient autorisés à ouvrir leurs portes semaine après semaine. La dernière phase de déconfinement progressif (8 avril) devrait concerner tous les magasins des centres commerciaux, a fait savoir le vice-Premier ministre Karel Havlíček, ainsi que les restaurants, cafés, bars à vin, hôtels et autres établissements d'hébergement, théâtres et châteaux.

Concernant les écoles, les étudiants de dernières années d'université devraient pouvoir avoir accès aux bibliothèques et consulter leurs professeurs dans les locaux universitaires. A partir de la mi-mai, les élèves de fin de cycle du secondaire, d'écoles d'art ou spécialisées pourraient retrouver les bancs de l'école afin de préparer leurs examens. Baccalauréat et examens d'entrée dans le secondaire ou à l'université devraient donc se dérouler début juin. Pour les écoles primaires, le nombre d'élèves pourrait se limiter à une quinzaine par classe (avec un retour à partir du 25 mai seulement).