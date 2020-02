Le gouvernement a approuvé la hausse des minima sociaux

Le revenu vital minimum en République augmentera de 13,2 % à compter du 1er avril prochain et son montant passera alors à 3 860 couronnes (155 euros), contre 3 410 couronnes (136 euros) actuellement. Il s’agit de sa première augmentation depuis un peu plus de huit ans. La décision a été prise par le gouvernement ce lundi et constitue, selon les sociaux-démocrates, une réaction à l’inflation (taux de 3,6 % en janvier dernier).

Par ailleurs, le montant du revenu minimum dit d'existence passera, lui, de 2 200 à 2 490 couronnes (près de euros). Ces prestations sociales, qui sont censées couvrir les besoins vitaux des individus qui ne disposent pas de revenus, restent toutefois bien loin du seuil de pauvreté, qui est actuellement d’environ 12 000 couronnes (environ 480 euros). La République tchèque continue de compter parmi les pays avec un des plus faibles taux de pauvreté en Europe.