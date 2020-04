Le général tchèque Ridzák prendra le commandement de la mission européenne au Mali le 12 juin

Le général de brigade František Ridzák prendra le commandement tournant de la mission de formation de l’Union européenne au Mali à compter du 12 juin prochain. Directeur de l’Agence des systèmes de télécommunication et d’information, František Ridzák, 53 ans, a été nommé par le Conseil de l’UE, jeudi. La République tchèque, qui succèdera au Portugal, prévoit de mettre sur pied un état-major de commandement composé d’une quarantaine de soldats.

Cette présidence, qui avait été annoncée en novembre dernier, constituera une grande première dans l’histoire de l’Armée tchèque. Celle-ci n’a en effet encore jamais dans l’histoire du pays assurer le commandement d’une mission internationale. Ce sera aussi la première fois qu’une mission ou une opération militaire sur le sol africain sera commandée par un officier venu d’un pays d’Europe centrale.

Un peu plus de 600 soldats de plus de vingt pays opèrent actuellement au Mali. Le travail du contingent tchèque consiste à assurer la surveillance du quartier général de la mission européenne à Bamako et de l’école militaire de Koukiloro, ainsi qu’à former et à entraîner les forces armées maliennes. Les Tchèques sont présents dans cette mission européenne appelée EUTM Mali depuis le début, en février 2013.