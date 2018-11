Le funiculaire de Petřín à l'arrêt pour un mois de révision

Le funiculaire de Petřín à Prague, qui permet d'accéder au sommet de la colline depuis la station Újezd, ferme au public à partir de ce lundi pour faire l'objet d'une révision d'environ un mois. Sa réouverture est prévue pour le 9 décembre prochain. Chaque année, la société pragoise en charge des transports en commun procède à ce contrôle technique.

Avec près de deux millions de voyageurs l'an passé, le funiculaire est l'une des attractions touristiques les plus populaires de République tchèque. Il a été construit en 1891 et a été électrisé en 1932. La ligne est longue de plus de 500 mètres pour un dénivelé de quelque 130 mètres.