Le fils de Vladimir Vyssotski au festival Nouveau cinéma russe

Nikita Vyssotski, le plus jeune fils du célèbre poète, acteur et chansonnier russe Vladimir Vyssotski, sera l’invité du festival de cinéma Nouveau cinéma russe qui se déroulera du 5 au 11 novembre prochains à Prague, Olomouc, Jihlava et Zlín. Mardi 6 novembre, Nikita Vyssotski présentera la poésie de son père à la Bibliothèque municipale de Prague, à l’occasion de la projection du biopic consacré à Vladimir Vyssotski intitulé « Thank God I’m Alive ».

Le festival sera inauguré, à Prague et à Zlín, par la projection du film Salyut 7, en présence de l’astronaute Viktor Savinykh.