Le film Jan Palach récolte le plus de nominations pour les Prix de la critique tchèque

Le biopic de Robert Sedláček, consacré à Jan Palach, a récolté le plus de nominations pour les Prix de la critique tchèque. Le film, dont la première était le 21 août dernier, soit le jour anniversaire de l’invasion soviétique de la Tchécoslovaquie, suit l’année et demie précédant le sacrifice du jeune étudiant tchèque qui, en janvier 1969, s’immola place Venceslas. Il est nominé dans six catégories dont celle du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur acteur.

Autre film mis en valeur par quatre nominations, Domestik, un drame sur le comportement autodestructif d’un cycliste de haut niveau. La cérémonie de remise de ces prix de cinéma, décernés par la critique tchèque, se déroulera au théâtre Archa le 2 février prochain.