Le Festival du film pour l’enfance et la jeunesse de Zlín victime d’une cyber-attaque

Les organisateurs du Festival international du film pour l’enfance et la jeunesse de Zlín, en Moravie centrale, ont annoncé, dimanche, que le site du festival avait été la cible d’un piratage informatique. Par conséquent, la réservation des billets pour la 29e édition du festival qui commence vendredi 24 mai a été suspendue, de même que la mise à jour des informations relatives à la programmation du festival.

Les organisateurs du festival ont porté plainte. Ils ont indiqué avoir enregistré des problèmes techniques dès l’ouverture des réservations vendredi dernier.

Le Festival international du film pour l’enfance et la jeunesse de Zlín est le plus ancien et le plus important événement du genre dans le monde. Il accueille chaque année plus de 100 000 spectateurs.