Le festival de théâtre lycéen francophone se poursuit à Pardubice

Ouvert vendredi, FrankoScény, le festival de théâtre lycéen francophone, se poursuit tout au long du week-end au Théâtre de Bohême de l’Est à Pardubice. Quatre pièces figurent au programme de ce samedi, montées respectivement par les troupes du lycée Jan Neruda de Prague et de trois autres établissements de Hongrie et de Roumanie.

Durant ces trois jours de spectacles et d’ateliers, ses participants, élèves et professeurs d’une dizaine d’écoles de toute la République tchèque, mais aussi donc d’Europe centrale, ont l’occasion d’échanger en français sur leur pratique de l’art dramatique. Organisé par la compagnie Le Théâtre de l'Imprévu d’Orléans dans le cadre du partenariat entre les régions du Centre-Val de Loire et de Pardubice, le festival réunit quelque 130 lycéens qui étudient le français.