Le Festival d’Avignon 2019 présentera une création du théâtre pragois Archa

Le théâtre pragois Archa présentera son spectacle intitulé « Obyčejní lidé » (Les gens ordinaires) lors de la 73e édition du Festival d’Avignon. Pendant dix-sept ans, les compagnies tchèques ont été absentes de la programmation de l’un des plus prestigieux festivals de théâtre au monde. « Obyčejní lidé » est une création du théâtre Archa et de la compagnie chinoise indépendante Living Dance Studio de Pékin. La chorégraphie a été conçue par Wen Hui et Jana Svobodová.

La programmation du Festival d’Avignon 2019 sera axée autour du thème politique et poétique de L’Odyssée. 43 spectacles dont 33 créations seront au programme du 4 au 23 juillet.