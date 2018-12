Le député SPD Miloslav Rozner sera poursuivi pour ses déclarations sur le camp de Lety

La police a demandé à ce que le député Miloslav Rozner (SPD) soit livré à la justice. Ce dernier devrait faire l’objet de poursuites judiciaires pour ses propos relatifs à l’ancien camp de concentration de Lety (Bohême du Nord). Publiée par le quotidien Právo, l’information a été confirmée par le président de la commission parlementaire des mandats et des immunités Stanislav Grospič (KSCM). Il a indiqué que la Chambre des députés allait examiner la demande de la police dès le 18 décembre prochain.

En début d’année, Miloslav Rozner ainsi que son collègue et leader du parti d’extrême droite SPD Tomio Okamura avaient douté du génocide rom des nazis durant la Deuxième Guerre mondiale. Pour sa part, Miloslav Rozner a critiqué le rachat par l’Etat de la porcherie située à l’endroit où se trouvait autrefois le camp de Lety, destiné aux hommes, femmes et enfants roms. Le député l’a qualifié de « pseudo camp de concentration », tandis que le chef du SPD Tomio Okamura a déclaré que le camp de Lety n'était pas clôturé et que les détenus disposaient d’une liberté de mouvement.

En octobre dernier, la police a classé l’affaire, annonçant qu’elle ne donnerait pas suite aux plaintes déposées contre les deux hommes politiques, parmi lesquelles celle des proches des victimes roms mortes à Lety. Toutefois, le ministère public a décidé de la réouverture du dossier.