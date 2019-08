Le Czech International Air Fest se tient se weekend à Hradec Králové

Le Czech International Air Fest (CIAF), le plus grand festival d'aviation en République tchèque, est organisé tout le weekend à l’aéroport de Hradec Králové, en Bohême de l'Est. Pour cette 26e édition, une quarantaine d'appareils, des avions et des hélicoptères, devraient être montrés au public.

Huit pays étrangers sont représentés dans le festival, dont la Slovaquie, l'Allemagne et la France. Celle-ci sera d'ailleurs représentée par la Breitling Jet Team, une patrouille acrobatique civile de spectacle de voltige aérienne.