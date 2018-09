Le Czech International Air Fest se tient se weekend à Hradec Králové

Le Czech International Air Fest (CIAF), le plus grand festival d'aviation en République tchèque, est organisé tout le weekend à l’aéroport de Hradec Králové, à l'est de la Bohême. Pour cette 25e édition, une quarantaine d'appareils, des avions et des hélicoptères, devraient être montrés au public.

Huit pays étrangers sont représentés dans le festival. D'après l'agence de presse ČTK, les principales attractions de l'événement devraient être les chasseurs ukrainiens Soukhoï Su-27 ainsi que le spectacle proposé par les voltigeurs aériens lettons Baltic Bees.