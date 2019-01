Le concert néo-nazi en l'honneur de Jan Palach aura bien lieu près de Vérone

En dépit des protestations côté tchèque et italien, le concert néo-nazi en l'honneur de Jan Palach aura bien lieu le 19 janvier, à Lazisa, près de Vérone. Les organisateurs de ce concert ont été contraints de changer de lieu suite à l'annulation par le théâtre de Vérone, Teatro Stimmate, des lieux de location. Les autorités locales, municipales et provinciales, ont confirmé qu'elles soutenaient l'événement. La province de Vérone est en effet dirigée par l'extrême-droite.

La nouvelle de l'organisation de cet événement a soulevé une vague d'indignation en République tchèque et dans les rangs de la gauche italienne. Une pétition contre l'organisation de ce concert et lancée par les étudiants de l'Université Charles a recueilli plus d'un millier de signatures.

L'ambassade tchèque à Rome s'est également engagée et efforcée de faire annuler le concert. Selon le quotidien La Repubblica, des groupes appréciés des partisans de l’extrême droite italienne figurent au programme de ce concert. Toujours selon le journal, une partie de l’extrême droite italienne tente de « s’approprier culturellement et politiquement Jan Palach ».