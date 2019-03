Le chef du gouvernement Andrej Babiš reçu à la Maison Blanche ce jeudi

La visite du Premier ministre tchèque Andrej Babiš aux Etats-Unis culmine ce jeudi par une rencontre avec Donald Trump, à la Maison Blanche. C’est la première fois depuis 2011 qu’un Premier ministre tchèque est invité par un président américain. Les deux hommes devraient aborder plusieurs sujets, dont la coopération tchéco-américaine dans les domaines de la défense et de la sécurité, la situation en Syrie ou encore le projet du président américain de d'imposer des taxes douanières supplémentaires aux voitures européennes. Andrej Babiš est opposé à ce projet qui pourrait, selon lui, avoir un impact négatif sur l’économie tchèque.

Avant de se rendre à la Maison Blanche, Andrej Babiš doit rencontrer des investisseurs américains.

Mercredi, le Premier ministre a négocié une coopération plus étroite entre l’université du Maryland et des institutions scientifiques tchèques dans le domaine de l’intelligence artificielle. Andrej Babiš s’est également rendu au siège de la CIA, pour s’entretenir avec la directrice de l’agence Gina Haspel. Le Bureau du gouvernement tchèque n’a pas communiqué plus de détails sur leur rencontre.