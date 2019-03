Le chef de la diplomatie tchèque participera à la réunion V4 + NB8 lundi en Lituanie

Le ministre des Affaires étrangères, Tomáš Petříček, participera à la réunion des chefs de la diplomatie du Groupe de Visegrád (V4 - Tchéquie, Hongrie, Pologne, Slovaquie) et du Nordic-Baltic Eight (NB8 - Danemark, Estonie, Finlande, Islande, Lettonie, Lituanie, Norvège et Suède) qui se tiendra lundi à Palanga, station balnéaire de l’ouest de la Lituanie. La coopération transatlantique, la sécurité cybernétique ou encore les menaces hybrides figureront au programme des discussions, a fait savoir, ce vendredi, le ministère tchèque.

Il s’agira de la septième réunion de ce type, à savoir V4 + NB8. « Les thèmes européens, les relations avec la Russie et l’Ukraine, le Partenariat oriental et la migration seront également débattus », a précisé Prague.