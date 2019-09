Le chef de la diplomatie tchèque en visite en Suède

Le ministre tchèque des Affaires étrangères Tomáš Petříček (parti social-démocrate) effectue ce lundi une visite à Stockholm. Ses entretiens avec son homologue Margot Wallström, le ministre de la Défense Peter Hultqvist et avec Hans Dahlgren, ministre chargé des Affaires européennes, portent notamment sur les relations bilatérales et le Brexit. Le projet du Partenariat oriental, lancé à Prague il y a dix ans pour permettre une plus grande coopération entre l’UE et six anciennes républiques soviétiques, est également au menu des discussions.

Au cours de sa visite, le chef de la diplomatie doit aussi rencontrer les représentants de la communauté tchèque en Suède et inaugurer une exposition à l’occasion du 30e anniversaire de la révolution de Velours.