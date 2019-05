Le chef de la diplomatie critique un député communiste pour son voyage à Donetsk

Le ministre des Affaires étrangères a critiqué la récente visite du député communiste Zdeněk Ondráček dans l’oblast de Donetsk, territoire ukrainien sous contrôle des séparatistes pro-russes. Zdeněk Ondráček a été reçu officiellement par les représentants de la République populaire de Donetsk, Etat sécessionniste non reconnu à l’international, et l’hymne tchèque a été joué à cette occasion. Zdeněk Ondráček a indiqué qu’il s’agissait d’une visite privée et qu’il ne s’exprimait pas au sujet de ce type de voyages.

« Le député Ondráček fait honte à la République tchèque, a réagi Tomáš Petříček. Il ne représentait pas officiellement la République tchèque. A l’exception d’une vidéo [diffusée sur Twitter] montrant ce ‘succès’, je ne sais pas quel était le but de ce voyage. » Pour rappel, Prague considère que les territoires des Républiques autoproclamées par les séparatistes pro-russes tout comme celui de la Crimée annexé par la Russie, font partie intégrante de l’Ukraine.