Le Château de Prague sera rouvert au public le 25 mai

Comme les autres châteaux et monuments historiques en République tchèque, et conformément au plan de déconfinement du gouvernement, l’enceinte du Château de Prague sera de nouveau accessible au public à compter du 25 mai. L’information a été communiquée par son porte-parole, Jiří Ovčáček, ce mercredi. Il n’a toutefois pas précisé si les portes des différentes salles du Château seront elles aussi rouvertes à cette date.

Site le plus visité chaque année en République tchèque avec une fréquentation en hausse constante et plus de 2,5 millions de touristes, le Château de Prague, siège du chef de l’Etat, est fermé depuis le 12 mars en raison de la crise du coronavirus.