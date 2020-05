Le Château de Prague gratuit ce week-end

Le château de Prague, ses bâtiments historiques et les expositions en cours sont gratuits de ce vendredi à lundi dans le but de relancer le tourisme. Au cours des quatre prochains jours, les visiteurs peuvent se promener dans le palais royal, la cathédrale Saint-Guy et la ruelle dorée, normalement parmi les sites de monuments culturels les plus fréquentés du pays. Cependant, la capacité maximale sera limitée à 1 personne par 10 mètres carrés.

Le château de Prague a commencé à rouvrir lundi après plus de deux mois de fermeture forcée en raison de la pandémie de coronavirus. Avant la crise, des milliers de personnes, principalement des touristes étrangers, visitaient le site chaque jour.