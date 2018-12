Le Château de Prague fait l'acquisition de deux tableaux du peintre Kamil Lhoták

Le Château de Prague a fait l'acquisition, pour 11 millions de couronnes, de deux tableaux de Kamil Lhoták, considéré comme le peintre préféré du président Miloš Zeman. Le Château de Prague et le bureau du président tchèque font régulièrement des ajouts à la collection de peintres tchèques du siège de la présidence.

Kamil Lhoták, décédé en 1990, n'avait reçu aucune formation académique. Il faisait partie du Groupe 42 dont les membres s'intéressaient plus particulièrement à la vie de tous les jours dans les villes. Il a également illustré quelque 400 livres pour enfants et adultes. Les deux œuvres acquises par le Château de Prague, datant de 1939 et 1944, seront présentées au grand public en janvier et février 2019, à la galerie du Château.