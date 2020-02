Le changement climatique au cœur du festival du film sur les droits de l'Homme One World

Le changement climatique sera au cœur du festival du film sur les droits de l'Homme One World, qui se déroulera à Prague et dans 31 autres villes tchèques du 5 au 14 mars prochains. 133 documentaires issus de 60 pays seront projetés dans le cadre du festival qui, cette année, axera sa réflexion autour de deux aspects du changement climatique : la mise en œuvre une meilleure rétention des eaux dans les sols et l'apparente indifférence des dirigeants actuels à travers le monde face au problème. Près de 15 000 places ont déjà été vendues pour les projections pragoises des documentaires sélectionnés.

Comme chaque année, le prix Homo Homini sera remis à une personnalité qui s'engage activement pour la défenses des droits de l'Homme. Ce prix est décerné cette année à l'avocat tadjik Buzurgmehr Jorov le 5 mars prochain, à l'occasion de l'ouverture du festival. Il lui sera remis par le lauréat 2018, le réalisateur ukrainien et ancien prisonnier politique Oleg Sentsov, également détenteur du prix Sakharov.