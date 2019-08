Le Brexit au menu des discussions entre les ministres des Affaires étrangères tchèque et irlandais

Le ministre des Affaires étrangères irlandais, Simon Coveney, est à Prague ce mardi dans le cadre d'une plus large tournée auprès des Etats membres. Sans surprise, le Brexit sera au cœur des discussions qu'il mènera avec son homologue tchèque Tomáš Petříček. D'autres thèmes liés à l'Union européenne seront également abordés, comme le budget et la composition de la Commission européenne, mais aussi les relations transatlantiques et la situation en Russie.

Simon Coveney doit également participer à la réunion des ambassadeurs tchèques dans le monde qui se déroule jusqu'à vendredi au palais Černín.