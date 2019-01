Le 8 octobre sera désormais dédié à la mémoire du mouvement Sokol

Le mouvement gymnastique du Sokol a désormais sa journée de la mémoire. La date du 8 octobre a été approuvée ce jeudi par le Sénat, comme journée en l’honneur de cette association sportive et patriotique née en 1962. L’amendement doit encore être signé par le président tchèque.

L’organisation du Sokol fait partie des plus vieilles associations du pays. Au cours de ses 150 ans d’existence, le Sokol a participé de manière significative à l’histoire de la Tchécoslovaquie et notamment à la fondation du pays et à la reconnaissance de son indépendance.