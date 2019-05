Le 7e arrondissement de Prague proclame l’état d’urgence écologique

La municipalité du 7e arrondissement de Prague a décidé de ne plus utiliser de plastiques à usage unique, de modifier le mode de gestion des déchets, de planter de nouveaux arbres dans les rues ou encore d’investir dans des véhicules écologiques. Par ailleurs, elle entend réclamer l’installation de toitures végétales et une meilleure gestion de l’eau lors de la réalisation de nouveaux projets immobiliers. La décision a été prise, ce mercredi, par le conseil municipal, qui a proclamé l’état d’urgence écologique.

« L’environnement et les changements climatiques sont des thèmes très actuels. Ne nous laissons pas tromper par la pluie de ces derniers jours ou par le fait que les parcs de Stromovka et de Letná se trouvent dans le 7e arrondissement », a expliqué le maire Jan Čižinský. « Avec Prague 1, le 7e arrondissement est l’îlot de chaleur urbain le plus élevé dans la capitale. »